Конструктор "Теледроида" рассказал о планах использования робота в космосе Конструктор "Теледроида" Дудоров: робот выполнит на МКС 20 рабочих циклов

Москва6 сен Вести.Работа российского антропоморфного робота "Теледроид" на Международной космической станции (МКС) будет состоять примерно из 40 сеансов – до 20 сессий в виртуальном симуляторе, и столько же – внутри и снаружи отсеков станции. Об этом заявил главный конструктор проекта, заместитель генерального директора "Корпорация робототехники" Евгений Дудоров.

По его словам, которые приводит ТАСС, срок работы определяется программой сеансов космического эксперимента.

Запланировано до 20 сеансов работы оператора с задающим устройством копирующего типа в виртуальном симуляторе и до 20 сеансов работы исполнительной системы в различных режимах сказал Дудоров

Уточняется, что сам эксперимент разбит на три этапа: работы по управлению виртуальным роботом, эксперименты с роботом внутри герметичного отсека и работы на внешней стороне МКС, а также монтаж специальной площадки для экспериментов и внешней камеры для наблюдения. Дополнительно могут провести другие эксперименты, но уже по отдельному согласованию и по отдельной методике.

10 апреля сообщалось, что "Теледроид" первым в мире объединит космонавта на борту Международной космической станции (МКС) и робототехнический комплекс в открытом космосе.