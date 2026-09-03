В Роскосмосе рассказали, как цифровые двойники помогают испытывать технику

В Роскосмосе рассказали о применении цифровых двойников для испытаний техники В Роскосмосе рассказали, как цифровые двойники помогают испытывать технику

Москва3 сен Вести.Цифровые двойники могут сократить число испытаний на реальных образцах ракетно-космической техники и сэкономить десятки миллионов рублей

Об этом "Ведомостям" рассказал генеральный директор АО "ГНЦ "Центр Келдыша" (входит в госкорпорацию "Роскосмос") Владимир Кошлаков.

По словам Кошлакова, раньше многие решения приходилось испытывать на реальных образцах, однако сегодня часть работы можно выполнить с помощью цифровых двойников – компьютерных моделей, которые воспроизводят работу двигателя, двигательной установки или другого изделия, еще до его изготовления. Некоторые испытания можно заменить на математические расчеты благодаря наличию точной цифровой копии.

Применение цифровых технологий значительно сокращает сроки и затраты на изготовление материальной части, подготовку экспериментальной базы и время проведения огневых испытаний. … Чем больше расчетов выполняется в цифровой среде, тем меньше дорогостоящих физических испытаний требуется проводить при разработке новой техники передает издание слова Кошлакова

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