Мантуров: ракету "Амур-СПГ" испытают с отработкой управляемого взлета и посадки Мантуров: два бросковых испытания ожидают многоразовую ракету "Амур-СПГ"

Москва3 июн Вести.Управляемый взлет и посадка экспериментального образца многоразового блока ракеты-носителя "Амур-СПГ" будут произведены в два бросковых испытания. Об этом рассказал первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров в интервью газете "Коммерсант".

По его словам, на данный момент у Роскосмоса есть две опытно-конструкторские работы, в ходе которых отрабатывается принцип многоразовости. Одной из них является проект "Амур-СПГ".

В прошлом году было выполнено техническое проектирование этой ракеты. Впереди два бросковых испытания экспериментального образца многоразового блока с отработкой управляемого взлета и посадки заявил Мантуров

Кроме того, по его словам, производство ракет среднего класса "Ангара‑А3" в настоящее время не входит в число приоритетных задач. Как отметил Мантуров, на текущий момент внимание сконцентрировано на ракете "Союз‑5", которая уже выполнила свой первый испытательный полет.

Как сообщил заместитель гендиректора Роскосмоса по ракетным проектам Дмитрий Баранов, в будущем запланировано три летных испытания ракеты "Союз-5", а первое испытание ракеты-носителя успешно состоялось 30 апреля 2026 года.

Между тем, в Роскосмосе рассказали, что начало испытаний ракеты-носителя с многоразовой первой ступенью "Амур-СПГ" намечено на 2031 год.