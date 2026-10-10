Москва10 октВести.Космонавт Сергей Тетерятников на Международной космической станции по утрам включает композицию из общего плейлиста 500 лучших песен. Об этом он рассказал по видеосвязи в рамках Международного форума "Наука 0+".
По словам Тетерятникова, он не готовил отдельного плейлиста с любимыми песнями, а слушает их в случайном порядке.
У нас есть отдельная папка с 500 лучшими песнями, и просто наугад я иногда включаю песни разного репертуара. С утра достаточно одну песню послушать и весь день она будет играть в голове, поднимать настроениесказал космонавт
Ранее российский космонавт Сергей Прокопьев рассказал, что рабочий день космонавта на Международной космической станции (МКС) ограничен восьмью часами с перерывом на обед.