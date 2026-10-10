Тетерятников рассказал, что по утрам включает на МКС плейлист 500 лучших песен

Космонавт Тетерятников рассказал, какую музыку слушает на МКС Тетерятников рассказал, что по утрам включает на МКС плейлист 500 лучших песен

Москва10 окт Вести.Космонавт Сергей Тетерятников на Международной космической станции по утрам включает композицию из общего плейлиста 500 лучших песен. Об этом он рассказал по видеосвязи в рамках Международного форума "Наука 0+".

По словам Тетерятникова, он не готовил отдельного плейлиста с любимыми песнями, а слушает их в случайном порядке.

У нас есть отдельная папка с 500 лучшими песнями, и просто наугад я иногда включаю песни разного репертуара. С утра достаточно одну песню послушать и весь день она будет играть в голове, поднимать настроение сказал космонавт

Ранее российский космонавт Сергей Прокопьев рассказал, что рабочий день космонавта на Международной космической станции (МКС) ограничен восьмью часами с перерывом на обед.