Космонавты и астронавты устроили на МКС "Шоу талантов", рассказал Федяев Космонавт Федяев: я предложил устроить на МКС "Шоу талантов"

Москва21 окт Вести.Экипаж МКС посвятил один из вечеров на орбите творчеству: космонавты и астронавты пели, танцевали в невесомости, читали стихи, готовили, показывали фокусы и цирковые номера. О необычном концерте рассказал космонавт Андрей Федяев во время послеполетной пресс-конференции в подмосковном Звездном городке, сообщает ТАСС.

Идея проведения в космосе "Шоу талантов" принадлежала самому Федяеву. Сначала планировалось устроить простую музыкальную гостиную, где каждый мог бы сыграть на инструменте или прочитать стихотворение.

Я предложил устроить на МКС что-то вроде "Шоу талантов"… Почти все восприняли эту идею с огромным энтузиазмом, и в итоге формат расширился. Обычные посиделки превратились в настоящее шоу талантов, где каждый член экипажа смог нас удивить поделился космонавт

Одним из самых ярких номеров стал дуэт Андрея Федяева и астронавта NASA Джессики Меир: они исполнили старинную английскую мелодию Greensleeves на гитаре и флейте.

Российский космонавт отметил, что если есть настроение, то в космосе можно и потанцевать. При этом в невесомости это можно делать разными способами - кружиться вокруг своей оси в воздухе, ничего не касаясь, оттолкнуться от одного места, прилететь к другому. И хотя, пояснил Федяев, места на орбитальной станции не так много, как хотелось бы, но танцевать на МКС вполне реально.

Еще один талант, который Андрей Федяев раскрыл в космическом полете – кулинарный. На МКС он приготовил татарское блюдо, которое называется кустыбай.

Суть его проста: обычная лепешка, сделана из теста и складывается пополам, а туда - картофельное пюре раскрыл россиянин рецепт

Из американского рациона космического питания была взята тортилья, а из российского – картофельное пюре.

Я что-то вспомнил из детства, попробовал, получилось очень вкусно признался он на конференции в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина

Космонавт Федяев вернулся с орбиты 8 октября в составе миссии Crew-12. Корабль Crew Dragon приводнился у побережья Калифорнии. Продолжительность его полета составила 237 суток 5 часов 18 минут.

Ранее о жизни на МКС поведали Сергей Прокопьев и Анна Кикина.