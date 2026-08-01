Космонавты Олег Артемьев и Сергей Корсаков завершили службу в отряде Роскосмоса

Космонавты Артемьев и Корсаков завершили службу в отряде Роскосмоса Космонавты Олег Артемьев и Сергей Корсаков завершили службу в отряде Роскосмоса

Москва1 авг Вести.Госкорпорация (ГК) "Роскосмос" объявила о выходе из состава отряда космонавтов Олега Артемьева и Сергея Корсакова, которые завершили свою работу в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) , сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Артемьев, известный своими тремя космическими полетами, покинул отряд 24 июля. Корсаков, совершивший один полет на орбиту, завершил работу 31 июля.

Руководство и сотрудники ЦПК, а также коллеги по отряду выражают глубокую благодарность обоим космонавтам за их значительный вклад в российскую пилотируемую космонавтику и многолетний труд.

После ухода из ЦПК Артемьев намерен сосредоточиться на личных и общественно-политических проектах, продолжая свою деятельность в качестве депутата Московской городской думы и президента Ассоциации музеев космонавтики.

Артемьев, 118-й космонавт России, совершил космические полеты в 2014, 2018 и 2022 годах, выполнив восемь выходов в открытый космос, совокупная продолжительность которых составила 53 часа 32 минуты.

Ранее космонавты Роскосмоса поставили рекорд длительности нахождения на МКС - 370 суток 21 час 22 минуты 16 секунд.