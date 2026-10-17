Космонавты после адаптации к невесомости могут ощущать, что "пришли из космоса" Космонавт Тихонов: невесомость заставляет задуматься о происхождении человека

Москва17 окт Вести.Российский космонавт-испытатель Николай Тихонов рассказал РИА Новости, что некоторые космонавты после привыкания к невесомости начинают воспринимать ее как естественное для человека состояние и задумываться о его происхождении.

Я неоднократно именно слышал, что состояние невесомости человеческое тело воспринимает как нечто естественное рассказал собеседник агентства

По словам Тихонова, он неоднократно слышал от коллег, что после адаптации к условиям космоса они ощущали необычную легкость и чувствовали себя комфортно.

В качестве примера космонавт привел Сергея Рыжикова, который после первого полета рассказывал, что не испытывал симптомов космической болезни, а новые ощущения воспринимал как благословение. По словам Тихонова, Рыжиков признался, что у него возникло чувство, будто люди изначально пришли из космоса. Будучи верующим человеком, он связал эти переживания с размышлениями о божественном происхождении человека.

При этом адаптация к невесомости у разных людей проходит неодинаково. Тихонов вспомнил рассказ космонавта Александра Лазуткина, которому поначалу было тяжело привыкнуть к новым условиям. После нескольких дней плохого самочувствия тот однажды проснулся с ощущением необычайной легкости.

В отряд космонавтов Николай Тихонов был зачислен в 2006 году, а в 2009-м получил квалификацию космонавта-испытателя. Он проходил подготовку к экспедициям на Международную космическую станцию, в том числе в качестве командира корабля "Союз МС-16".

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