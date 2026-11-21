Космонавт Мисуркин объяснил, почему инопланетяне могут избегать контакта Космонавт Мисуркин: контакт с внеземной цивилизацией может быть опасен для людей

Москва21 ноя Вести.Внеземные цивилизации, обладающие технологиями для связи с другими мирами, могли бы не выходить на контакт с человечеством, чтобы не подвергать его опасности. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал летчик-космонавт, Герой России Александр Мисуркин.

Он отметил, что человечеству пока не удалось обнаружить признаки существования других цивилизаций на планетах, которые доступны для изучения на нынешнем этапе развития науки. При этом, по мнению космонавта, даже если развитые формы жизни существуют, у них могут быть причины не вступать в контакт с людьми.

Выйти на связь, чтобы что? Дать новую технологическую мощь и усложнить их взаимоотношения, пока они не консолидированы как единая цивилизация, а представляют собой разрозненные государства? Выходить на связь с цивилизацией, которая еще не вышла на этот уровень, – это опасно для нее пояснил Мисуркин

Космонавт обратил внимание на разрыв между развитием науки и способностью общества разумно применять полученные знания. В качестве примера он привел мысль писателя-фантаста Айзека Азимова о том, что научные знания накапливаются гораздо быстрее, чем мудрость, необходимая для их использования.

Мисуркин предположил, что в истории Вселенной могли существовать цивилизации, которые достигли значительного технологического развития, но не смогли справиться с последствиями собственной мощи.