ИКИ РАН: у Земли пока нет способов защиты от опасных астероидов

Ученые заявили об отсутствии у человечества способов борьбы с астероидами ИКИ РАН: у Земли пока нет способов защиты от опасных астероидов

Москва15 ноя Вести.Способов борьбы с опасными астероидами у человечества пока нет, при этом исследователи работают над прогнозированием сближений Земли с крупными телами такого рода. Об этом РИА Новости сообщил научный руководитель Института космических исследований (ИКИ) РАН Лев Зеленый.

Крупные астероиды не очень часты, так что коллеги хотят предсказывать сближения с ними, чтобы изучать их. Это правильно. Пока мы все равно не знаем, как с ними бороться заявил Зеленый

К астероидам относят небольшие по космическим меркам тела размером от 30 метров, обращающиеся вокруг Солнца. Сближающимися с Землей называют те из них, что приближаются к Солнцу менее чем на 1,3 радиуса земной орбиты.

Потенциально опасными считаются астероиды, проходящие от орбиты Земли на расстоянии менее 7,5 млн км. Для сопоставления: до Луны примерно 300 тыс. км.

Отдельным классом выделяют астероиды крупнее одного километра. Столкновение планеты с подобным объектом привело бы к глобальной катастрофе.

Ранее исследователи РГПУ им. А. И. Герцена обнаружили новые доказательства того, что примерно 13 тысяч лет назад на нашу планету упало крупное космическое тело. Об этом свидетельствуют результаты исследования донных отложений Онежского озера.