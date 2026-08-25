В Онежском озере нашли доказательства падения на Землю космического тела Ученые нашли в Онежском озере подтверждение, что на Землю падал астероид

Москва25 авг Вести.Исследователи РГПУ им. А. И. Герцена обнаружили новые доказательства того, что примерно 13 тысяч лет назад на нашу планету упало крупное космическое тело. В частности, об этом свидетельствуют результаты исследования донных отложений Онежского озера. Об этом на VII Международной конференции "Палеолимнология Северной Евразии" рассказал декан факультета географии РГПУ им. А. И. Герцена Дмитрий Субетто.

В толще озерно-ледниковых глин ученые обнаружили высокие концентрации в "розовом горизонте" частиц оксида железа размером от десятков до сотен микрометров. Этот факт, а также обнаружение "горизонта" с отчетливой границей в ленточных глинах во всей акватории Онежского озера может указывать на внешнее поступление вещества, например, в виде космической пыли приводятся слова Дмитрия Субетто

Подобная находка подтверждает версию, что "розовый горизонт" может быть связан с падением метеорита на Землю 12 900 – 12 800 лет назад. Это падение могло спровоцировать резкое похолодание в течение тысячи лет.

Благодаря исследованию специалистов РГПУ им. А. И. Герцена впервые удалось проследить полную картину перехода от ледникового периода к современному климату на одном объекте.

До возможного падения метеорита Онежское озеро представляло собой гигантский пресный водоем площадью 33 тыс. кв. км. Это втрое больше современных размеров. Объем воды составлял 900 куб. км, максимальная глубина доходила до 300 метров. Такие характеристики позволяют отнести Онежское к классу "великих озер".