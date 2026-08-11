Москва11 авг Вести.Выйдя за пределы орбиты Плутона, космический зонд "Новые горизонты" (New Horizons) стал своеобразным "градусником". Измеряя температуры космического пространства, ученые надеются получить новые сведения о зарождении жизни на Земле. Об этом заявил ИС "Вести" доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН), профессор РАН Сергей Богачев.

По его словам, аппарат выполнил "все свои задачи". Теперь зонд "летит" на расстояние, на котором со временем престанет передавать сигналы. На основе сведений, полученных на финальном участке пути, планируется решить фундаментальную задачу.

Главным образом мы хотим узнать с его помощью сейчас, как зародилась жизнь на Земле. Есть теории, что простейшие кирпичики жизни, те же аминокислоты, были принесены к нам с кометами вместе со льдом. Кометы рождаются именно на краю Солнечной системы, где сейчас летит этот зонд, и он, в том числе, измеряет вот эти кирпичики, ищет их и шлет нам о них информацию сказал Богачев

В июле станция "Новые горизонты" вышла из режима гибернации. Сообщалось, что аппарат прислал первые фото Плутона супервысокого разрешения. Кроме того, зонд продемонстрировал ледяные вулканы карликовой планеты.