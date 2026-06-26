Ученый Розанов рассказал о доказательствах занесения жизни на Землю из космоса

Ученый рассказал о доказательствах занесения жизни на Землю из космоса Ученый Розанов рассказал о доказательствах занесения жизни на Землю из космоса

Москва26 июн Вести.Жизнь на Землю была занесена около четырех миллиардов лет, доказательства этому ученые нашли внутри метеорита, заявил геолог, палеонтолог, профессор кафедры палеонтологии МГУ имени Ломоносова, академик РАН, президент Российского Палеонтологического Общества Алексей Розанов.

В разговоре с KP.RU он объяснил, что ученым удалось доказать содержание в метеоритах так называемых спор разверзания, которые представляют собой трещины на поверхности спор.

Когда они созревают, то оболочка лопается, но не произвольно, а по особенному треугольничку. Вот это и называется спора разверзания объяснил Розанов

На уточняющий вопрос журналиста о том, говорит ли это, что жизнь "прилетела из космоса", геолог ответил утвердительно. Он добавил, что произошло это "где-то четыре миллиарда лет назад". Следы спор разверзания были обнаружены внутри метеорита.

Потому что в метеорите мы имеем не организмы, а окаменевшие остатки. Ну, как кости мамонта в вечной мерзлоте пояснил Розанов

Таким образом, по его словам, сначала на Землю попали "более-менее простые вещи, которые могли прижиться".