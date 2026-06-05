Облако плазмы от крупнейших вспышек июня ударило по Земле Ученые ИКИ РАН зафиксировали удар солнечной плазмы по Земле

Москва5 июн Вести.Облако солнечной плазмы, выброшенное во время серии мощных вспышек 3 июня, достигло Земли. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Специалисты отмечают, что первые данные оказались более благоприятными, чем ожидалось ранее. По предварительной оценке, Землю могло задеть лишь краем плазменного облака.

Первые параметры мягче прогноза. Часа через два станет более понятно, но пока выглядит так, что это край облака, и основное ядро прошло сбоку говорится в сообщении ученых в Telegram

3 июня на Солнце была зарегистрирована мощнейшая за последние полтора месяца вспышка класса М9.3.