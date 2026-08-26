В ИКИ РАН сообщили о приближении к Земле облака плазмы со стороны Солнца

К Земле летит облако плазмы после сильных вспышек на Солнце В ИКИ РАН сообщили о приближении к Земле облака плазмы со стороны Солнца

Москва26 авг Вести.Серия сильных вспышек на Солнце завершилась, однако выброшенное облако плазмы все еще находится на пути к Земле. Оно приведет к появлению геомагнитных бурь в конце недели. Об этом сообщают специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

В своем Telegram-канале ученые отмечают, что вспышечная активность на Солнце резко прекратилась после пиковых значений уровня М7.0. Однако Земля ощутит последствия этих событий лишь через несколько дней.

Выброшенное вчера взрывом облако плазмы находится сейчас на пути к Земле где-то между орбитами Меркурия и Венеры и прибудет к планете только послезавтра, в пятницу. Прогноз на удар является довольно щадящим. Скорость выброса, судя по всему, не слишком велика, поэтому изначальные ожидания на сильные бури уровня G3 снижены до более скромных значений в диапазоне G1–G2 (слабые и средние события) говорится в сообщении

Ранее ученые зафиксировали возникновение резких вспышек на Солнце в активной области, которая считалась "спящей". Ее расположение указывало на то, что влияние на геомагнитную обстановку Земли будет неизбежным.