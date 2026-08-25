На Солнце зафиксированы вспышки, угрожающие Земле На Солнце зафиксированы сильные вспышки, которые окажут влияние на Землю

Москва25 авг Вести.На Солнце неожиданно проснулся крупный активный центр. Зафиксировано уже три вспышки класса M, четвертого уровня из пяти возможных. Расположение центра свидетельствует, что влияние на геомагнитную обстановку на Земле неизбежно. Об этом сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

В своем Telegram-канале ученые опубликовали видео, на котором запечатлена возросшая активность на поверхности звезды. Специалисты уточнили, что наблюдали за группой пятен на Солнце около недели, но показатели в этом центре падали.

С начала дня на Солнце зарегистрировано уже три сильные вспышки с баллами в диапазоне M1.7–M1.9… Прямых прогнозов на выбросы плазмы в сторону Земли и связанные с этим геомагнитные бури пока нет (ситуация изучается), но риски для Земли являются одними из самых высоких за последние месяцы, так как промахнуться с такого ракурса просто невозможно сказано в сообщении

Новые показания превзошли активность, которая ранее наблюдалась на поверхности Солнца 20 августа. Тогда ученые опубликовали видео с выбросом плазмы во время вспышки уровня M8.1.