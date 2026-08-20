Москва20 авгВести.На Солнце резко увеличилось число вспышек после появления новой активной области. За прошедшие сутки специалисты зафиксировали 19 таких событий, сообщила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.
Среди зарегистрированных вспышек – первая за несколько недель вспышка класса M. Предыдущее событие такого уровня наблюдалось 30 июля.
Выходящая с обратной стороны Солнца новая активная область довольно заметно увеличила темп солнечных вспышекговорится в сообщении
По оценкам специалистов, активная область, вероятно, уже проходит свой пик, поэтому дальнейшее ее усиление маловероятно.
Геомагнитная активность пока остается повышенной: Земля находится в потоке солнечного ветра с увеличенной скоростью и температурой. Однако магнитных возмущений не наблюдается почти 20 часов. Отдельные всплески возможны до пятницы, а к выходным космическая погода должна вернуться к норме.
Третья с начала августа магнитная буря была зафиксирована на Земле утром 18 августа. Позже специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН предупреждали о высокой вероятности магнитных возмущений 19 августа.