Ученые сообщили о резком росте числа вспышек на Солнце ИКИ РАН: на Солнце резко выросло число вспышек

Москва20 авг Вести.На Солнце резко увеличилось число вспышек после появления новой активной области. За прошедшие сутки специалисты зафиксировали 19 таких событий, сообщила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

Среди зарегистрированных вспышек – первая за несколько недель вспышка класса M. Предыдущее событие такого уровня наблюдалось 30 июля.

Выходящая с обратной стороны Солнца новая активная область довольно заметно увеличила темп солнечных вспышек говорится в сообщении

По оценкам специалистов, активная область, вероятно, уже проходит свой пик, поэтому дальнейшее ее усиление маловероятно.

Геомагнитная активность пока остается повышенной: Земля находится в потоке солнечного ветра с увеличенной скоростью и температурой. Однако магнитных возмущений не наблюдается почти 20 часов. Отдельные всплески возможны до пятницы, а к выходным космическая погода должна вернуться к норме.

Третья с начала августа магнитная буря была зафиксирована на Земле утром 18 августа. Позже специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН предупреждали о высокой вероятности магнитных возмущений 19 августа.