Москва19 авг Вести.Специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН предупредили о высокой вероятности магнитных возмущений 19 августа. Риск слабых и умеренных магнитных бурь составляет около 86%, а вероятность сильных солнечных вспышек классов M и X – примерно 40%.

По данным специалистов, геомагнитная обстановка остается нестабильной из-за воздействия на Землю корональной дыры среднего размера. Главным фактором влияния является повышенная скорость солнечного ветра – около 600 км/с, что примерно на 50% выше нормы. Этого недостаточно для сильной магнитной бури, однако за прошедшие сутки такие условия уже привели к событиям уровня G1.

На сегодня вероятность сильных вспышек уровней M и X составляет около 40%. Вероятность слабых и умеренных магнитных бурь и возмущений – около 86%. В целом день ожидается довольно возмущенный говорится в публикации в Telegram-канале Лаборатории

Специалисты отмечают, что признаков снижения геомагнитной активности пока нет. Отдельные всплески возмущений могут сохраняться еще два-три дня, вплоть до пятницы, 21 августа. При этом, по прогнозу, они, скорее всего, останутся на слабом уровне.

Одновременно фиксируется умеренный рост вспышечной активности на восточном краю Солнца. Там с обратной стороны выходит новая группа пятен с большим запасом энергии. С Земли эти пятна пока не видны, однако их уже запечатлел космический аппарат Solar Orbiter, который сейчас наблюдает Солнце сбоку.

Утром 18 августа на Земле зафиксировали магнитную бурю – третью с начала месяца.