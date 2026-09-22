В ИКИ РАН предупредили о возможной магнитной буре 24 сентября

Вторая магнитная буря осени ожидается в четверг, 24 сентября В ИКИ РАН предупредили о возможной магнитной буре 24 сентября

Москва22 сен Вести.На Земле 24 сентября может произойти новая магнитная буря под влиянием корональной дыры на поверхности Солнца. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

В Telegram-канале ученых уточняется, что вспышечная активность звезды пока находится на низком уровне.

Наиболее значимыми событиями ближайших дней станет, по-видимому, вторая магнитная буря осени, которая ожидается 24 сентября… Возможны отрывы крупных протуберанцев. Глобально состояние Солнца и космической погоды оцениваются как спокойные говорится в сообщении

Первая магнитная буря осени прошла 8 сентября. Геомагнитные возмущения были слабыми, однако их интенсивности хватило для того, чтобы ситуацию классифицировали как бурю первой категории из пяти.