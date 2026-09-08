На Земле началась первая магнитная буря осени Астрономы ИКИ РАН сообщили о начале первой магнитной бури осени

Москва8 сен Вести.Первая магнитная буря сентября началась на Земле около 11.00 мск, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Сейчас геомагнитное возмущение остается слабым и относится к первой категории по пятибалльной шкале.

Сегодня же был превышен порог бури говорится в сообщении ученых в Telegram

По данным лаборатории, магнитную бурю прогнозировали накануне в связи с приближением плазменного облака, выброшенного Солнцем тремя днями ранее. Плазма достигла Земли еще накануне и вызвала продолжительные геомагнитные возмущения, которые сохраняются около суток.

Стабилизация геомагнитной обстановки, согласно прогнозу, возможна не раньше чем через двое суток. В этот период не исключаются магнитные бури второго уровня, а с небольшой вероятностью - третьего.

Повышенная геомагнитная активность также привела к смещению границы полярных сияний в сторону средних широт. Накануне около полуночи мск наблюдался сильный всплеск авроральной активности, о котором сообщили жители северных и северо-западных регионов России.

По состоянию на середину дня активность полярных сияний оценивалась примерно в 5 баллов из 10. Ученые допускают ее усиление к вечеру и не исключают, хотя считают маловероятным, появление сияний на широтах Москвы.

В субботу, 5 сентября, на Солнце зафиксировали вспышку класса мощности M.