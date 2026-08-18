На Земле началась третья за август магнитная буря ИКИ РАН: на Земле началась третья за август магнитная буря

Москва18 авг Вести.Утром 18 августа на Земле началась магнитная буря, это уже третья за текущий месяц, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

Как уточнили в Лаборатории, событие началось между 7 и 8 часами утра по московскому времени.

На момент написания сообщения, примерно в 9 часов по Москве, буря имеет амплитуду G1, то есть является слабой говорится в сообщении

Отмечается, что это уже третья магнитная буря за август. Предыдущие две наблюдались 2 и 8 числа и имели умеренный уровень – ни одна из них не превысила порог G2 по 5-балльной шкале, где высшим уровнем является G5.

Продолжительность текущего события ожидается короткой. По прогнозу Лаборатории, к слабовозмущенному состоянию поле Земли вернется уже к полудню по московскому времени. В то же время для полной стабилизации обстановки может потребоваться 2-3 суток.