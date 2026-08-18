Москва18 авгВести.Утром 18 августа на Земле началась магнитная буря, это уже третья за текущий месяц, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.
Как уточнили в Лаборатории, событие началось между 7 и 8 часами утра по московскому времени.
На момент написания сообщения, примерно в 9 часов по Москве, буря имеет амплитуду G1, то есть является слабойговорится в сообщении
Отмечается, что это уже третья магнитная буря за август. Предыдущие две наблюдались 2 и 8 числа и имели умеренный уровень – ни одна из них не превысила порог G2 по 5-балльной шкале, где высшим уровнем является G5.
Продолжительность текущего события ожидается короткой. По прогнозу Лаборатории, к слабовозмущенному состоянию поле Земли вернется уже к полудню по московскому времени. В то же время для полной стабилизации обстановки может потребоваться 2-3 суток.