На Солнце произошла мощная вспышка Ученые зафиксировали на Солнце вспышку класса M

Москва5 сен Вести.Вечером в субботу ученые зафиксировали на Солнце вспышку класса мощности M. Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

5 сентября в 18:18 мск в рентгеновском диапапзоне в группе пятен 4520 (S12W68) зарегистрирована вспышка M1.0 продолжительностью 30 минут говорится в сообщении

Вспышки класса M относятся к предпоследнему уровню мощности по пятибалльной шкале: A, B, C, M и X. Подобные события нередко сопровождаются выбросами солнечной плазмы, которые при достижении Земли могут провоцировать магнитные бури.

Однако специалисты отмечают, что в настоящий момент выброшенное солнечное вещество не представляет опасности для Земли.