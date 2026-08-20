На Солнце произошла самая сильная вспышка августа На Солнце зафиксировали самую сильную вспышку августа

Москва20 авг Вести.На Солнце зафиксировали вторую М-вспышку за сутки, которая стала самой сильной вспышкой августа, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

До событий рекордной мощности вспышке далеко, однако на фоне относительно спокойного периода солнечной активности вспышка стала заметным событием.

Источником взрыва является все та же активная область 4513, которая только вчера вышла на обращенную к Земле видимую сторону Солнца с обратной стороны, и в которой никак не заканчивается энергия отмечается в сообщении

Активность области 4513, вероятно, сохранится еще около одного-двух дней и потом закончится. Оснований ожидать вспышек максимального класса X пока нет. Зафиксированная вспышка относится к умеренному уровню солнечной активности и значительно уступает наиболее мощным событиям, способным вызвать серьезные геомагнитные возмущения.

Ранее в ИКИ РАН сообщили о резком росте числа вспышек на Солнце. За прошедшие сутки специалисты зафиксировали 19 таких событий.