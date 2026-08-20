Жители Земли увидели огненный дождь на Солнце Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН показала огненный дождь на Солнце

Москва20 авг Вести.Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН сообщила, что на Солнце 20 августа произошла вспышка уровня M8.1, и разместила в своем Telegram-канале соответствующее видео.

Довольно красиво, трудно отрицать. Выброс плазмы. Огненный дождь гласит подпись под видео

Ранее в этот день на Солнце была зафиксирована М-вспышка, которую назвали самой сильной вспышкой августа. Однако позднее ученые констатировали, что рекорд августа не продержался и четырех часов.

На Землю происходящий на Солнце рост активности влияния не окажет, заверили ученые.