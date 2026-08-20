Москва20 авгВести.Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН сообщила, что на Солнце 20 августа произошла вспышка уровня M8.1, и разместила в своем Telegram-канале соответствующее видео.
Довольно красиво, трудно отрицать. Выброс плазмы. Огненный дождьгласит подпись под видео
Ранее в этот день на Солнце была зафиксирована М-вспышка, которую назвали самой сильной вспышкой августа. Однако позднее ученые констатировали, что рекорд августа не продержался и четырех часов.
На Землю происходящий на Солнце рост активности влияния не окажет, заверили ученые.