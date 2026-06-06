Ученые ИКИ РАН сообщили об окончании магнитной бури на Земле

Магнитная буря завершилась на Земле Ученые ИКИ РАН сообщили об окончании магнитной бури на Земле

Москва6 июн Вести.Начавшаяся в пятницу магнитная буря завершилась на Земле. Об этом сообщили ученые лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Ученые уточнили, что пик бури пришелся на вечер пятницы по московскому времени. Возмущения геомагнитного поля планеты продолжались порядка 10 часов – примерно с 16.00 мск пятницы до 02.00 мск субботы.

Сохраняются небольшие остаточные возмущения, поддерживаемые, в основном, повышенной скоростью солнечного ветра. Остальные параметры (температура, плотность и величина магнитного поля) вернулись в норму говорится в сообщении

По мощности буря получила категорию G2.3 – примерно посередине между средней и сильной.

Недавно на Солнце зафиксировали мощнейшую вспышку за последние полтора месяца.