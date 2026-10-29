Москва29 октВести.На Солнце зафиксирован выброс крупного протуберанца в четверг, 29 октября. Об этом заявили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН.
Уточняется, что протуберанец летит е прямо в сторону Земли, а из ближних планет на его пути будет только Марс.
Выброс очень крупного протуберанца размером около полумиллиона километров попал сегодня в камеры сразу нескольких космических телескоповотмечается в Telegram-канале ИКИ РАН
По словам специалистов, газовое облако может задеть Землю краем, а его последствия будут незначительными.
9 октября сообщалось, что к Земле летят сразу три облака плазмы, выброшенных в сторону планеты.