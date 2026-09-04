Москва4 сен Вести.Активность Солнца резко выросла, регистрируется множество выбросов плазмы, сообщает лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

На Солнце регистрируются множественные выбросы плазмы в космос. Резкая активизация солнечной активности наблюдается на снимках, поступающих с космических телескопов и коронографов говорится в сообщении

Отмечается, что выбросы плазмы зафиксированы на левом (восточном) крае звезды.

По мнению исследователей, источники взрывов пока не видны с Земли, так как располагаются с обратной стороны Солнца.

Предварительно понять, что происходит на звезде, оценить размер пятен и их возможный размер можно будет через сутки – двое.

Если активность продержится еще четыре - пять дней, то могут возникнуть риски для Земли, указали ученые.

Летом 2026 года ученые зафиксировали рост количества вспышек на Солнце на 30%.