Летом 2026 года ученые зафиксировали рост количества вспышек на Солнце на 30 %

Минувшим летом вспышки на Солнце фиксировались почти на треть чаще Летом 2026 года ученые зафиксировали рост количества вспышек на Солнце на 30 %

Москва2 сен Вести.Сильные вспышки на Солнце летом 2026 года были активнее в сравнении с летом прошлого года. Об этом сообщили в Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

За это лето на Солнце были зарегистрированы 82 сильные вспышки уровня M и выше, в том числе три вспышки высшего балла X.

Летом 2025 года сильных вспышек было 62. X-вспышек было две.

Хоть сильных вспышек было в этом году и больше, геомагнитная активность уменьшилась.

Число дней с магнитными бурями летом 2026-го уменьшилось в 2 раза: 9 против 18 годом ранее. Самой сильной бурей текущего лета стала буря уровня Kp=7.3 от 4 июля (высшим баллом является Kp = 9.0). Год назад самая сильная буря от 1 июня 2025 года достигла уровня Kp=8.0 отмечается в сообщении

В осень Солнце вступает почти с полным отсутствием вспышек.