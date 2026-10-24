В выходные Земля может ощутить геомагнитные возмущения после вспышки на Солнце ИКИ РАН прогнозирует геомагнитные возмущения на Земле

Москва24 окт Вести.На Солнце зарегистрирован выброс протуберанца, из-за которого возможно ухудшение геомагнитной обстановки на Земле в выходные дни, 24 и 25 октября. Об этом сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.

Накануне был зарегистрирован выброс небольшого протуберанца, для которого расчеты показывают заметную вероятность добраться до Земли. Из-за этого в субботу и воскресенье возможно очередное незначительное ухудшение геомагнитной обстановки говорится в Telegram-канале Лаборатории

Ученые пояснили, что магнитная буря пока не прогнозируется, но геомагнитные возмущения на Земле вполне возможны.