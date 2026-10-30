Магнитная буря ожидается менее чем через сутки - в ночь на 31 октября Магнитная буря накроет Землю в ночь на 31 октября

Москва30 окт Вести.Прогноз магнитной бури в ночь на субботу, 31 октября, подтверждается. Начало бури немного сдвинулось – вместо полуночи примерно на 2-3 часа ночи. Об этом сообщается в Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Подтверждается прогноз на магнитную бурю в ночь с пятницы на субботу, то есть уже менее чем через сутки. Расчетное начало бури немного сдвинулось, с полуночи на примерно 2–3 часа ночи говорится в публикации

При этом событие может начаться как раньше, так и позже. Это зависит от того, в какой момент Земля на своей орбите войдет в поток плазмы из корональной солнечной дыры. Сама дыра довольно крупная и контрастная - одна из самых больших за последнее время.

Выброс протуберанца, случившийся 29 октября, ушел в сторону и Землю не заденет. Сейчас он направляется к Марсу и доберется туда в середине следующей недели, растеряв плотность и скорость. Взаимодействия с Землей не будет.

Вспышечная активность пока на нуле: последнюю вспышку на Солнце зафиксировали утром 28 октября, а вчера и сегодня событий не было. Для сравнения – в прошлую пятницу, 23 октября, за сутки случилось восемь вспышек. Предпосылок, которые могли бы изменить ситуацию, не видно, поэтому текущая депрессия может продлиться долго.

Ранее сообщалось, что 31 октября на Земле возможна магнитная буря уровня G1-G2. Геомагнитная активность держится уже несколько дней, а в субботу она достигнет красного уровня бурь.