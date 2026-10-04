Москва4 окт Вести.В воскресенье на Земле была зафиксирована прогнозируемая магнитная буря. Об этом ТАСС сообщили в Институте прикладной геофизики.

Согласно данным мониторинга, степень возмущенности магнитного поля планеты находится на уровне G1, что означает "слабо" по пятибалльной шкале. Для сравнения: высший показатель G5 характеризуется как "экстремально сильно".

Ранее профессор РАН, заведующий Лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев призвал не бояться магнитных бурь в день осеннего равноденствия.