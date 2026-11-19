На Земле произошла магнитная буря небольшой мощности Магнитная буря небольшой мощности произошла на Земле

Москва19 ноя Вести.Слабая магнитная буря зафиксирована на Земле. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Уточняется, что магнитная буря стала реакцией планеты на воздействие корональной дыры, обнаружившейся на Солнце.

Магнитная буря небольшой мощности G1 (первый нижний класс по используемой пятиступенчатой классификации) зарегистрирована на Земле в интервале времени с трех до шести утра по московскому времени говорится в публикации в Telegram-канале

Ранее ученые предупреждали, что на Земле может начаться слабая магнитная буря из-за воздействия потока солнечного ветра из небольшой корональной дыры.