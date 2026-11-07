На Земле зафиксировали слабую магнитную бурю На Земле началась слабая магнитная буря

Москва7 ноя Вести.Вечером 7 ноября на Земле зафиксировали слабую магнитную бурю уровня G1. Об этом ТАСС сообщили в Институте прикладной геофизики (ИПГ).

Ученые рассказали, что магнитная буря уровня G1 означает слабое возмущение.

Степень возмущенности магнитного поля Земли (мощность), которая измеряется по шкале из 5 показателей, где G5 - "экстремально сильно", а G1 - "слабо", в настоящее время находится на отметке G1 говорится в сообщении

Ранее в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН предупреждали, что в эти выходные на Земле возможны магнитные бури из-за воздействия корональной дыры.