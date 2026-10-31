Ученые отменили прогноз о магнитной буре на выходных ИКИ РАН: ожидавшаяся в выходные магнитная буря не состоится

Москва31 окт Вести.Магнитная буря, которую ждали на выходных, не состоится. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Согласно данным астрофизиков, возмущение геомагнитного поля после прохождения потока солнечной плазмы оказалось значительно слабее первоначальных расчетов.

Как уточнили в лаборатории, индекс возмущений идет на спад, а в субботу (31 октября) и воскресенье (1 ноября) возможны лишь умеренные колебания геомагнитного фона.

Астрономы добавили, что сама корональная дыра будет оказывать влияние на космическую погоду еще двое-трое суток. При этом солнечные вспышки не фиксируются уже на протяжении трех дней и предпосылок для их возникновения не наблюдается.