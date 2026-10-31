Земля вошла в поток плазмы из корональной дыры на Солнце, но магнитной бури нет

Земля пролетает через поток плазмы из корональной дыры на Солнце Земля вошла в поток плазмы из корональной дыры на Солнце, но магнитной бури нет

Москва31 окт Вести.Земля сейчас проходит через возмущенную область космоса - вокруг планеты растут параметры солнечного ветра. Но магнитной бури пока нет. Об этом рассказали в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Судя по поступающим данным, планета в данный момент проходит через возмущенную область космического пространства. Регистрируется рост параметров солнечного ветра говорится в публикации

Заметнее всего увеличилась температура плазмы возле Земли - с примерно 30 до 200 тысяч градусов. Ученые считают, что это и есть тот самый поток плазмы из корональной дыры, которого ждали ночью.

При этом скорость солнечного ветра растет слабо - хотя именно ее считают главным признаком корональных дыр. Возможно, еще подрастет. Сама дыра большая и хорошо видна на снимках, поэтому ее влияние на космическую погоду может сохраняться еще два-три дня.

Магнитное поле Земли пока отреагировало слабее, чем ждали: на ночь прогнозировали слабую бурю с индексом Kp = 5, а по факту он добрался только до Kp = 4 - для бури этого недостаточно. Сейчас геомагнитные индексы падают. Прогноз на умеренные геомагнитные возмущения на сегодня и завтра остается, а вот бурь в нем уже нет.

На Солнце по-прежнему ни одной вспышки - за последние три дня их не было, и пока нет факторов, способных изменить ситуацию.