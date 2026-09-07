ИКИ РАН: новые облака солнечной плазмы могут ударить по Земле на этой неделе

Ученые предупредили о возможных ударах облаков солнечной плазмы по Земле ИКИ РАН: новые облака солнечной плазмы могут ударить по Земле на этой неделе

Москва7 сен Вести.Новые облака солнечной плазмы могут нанести сильные удары по Земле 8 и 9 сентября. Об этом сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в своем Telegram-канале.

По информации ученых, множественные выбросы плазмы фиксируются на Солнце уже в течение нескольких дней.

Они все же приведут как минимум к двум ударам по Земле 8 и 9 сентября, то есть уже завтра и послезавтра говорится в публикации

Отмечается, что на такой сценарий указывают данные с космических коронографов, а также результаты численного моделирования.

5 сентября стало известно, что ученые зафиксировали на Солнце вспышку класса мощности M.