ИКИ РАН прогнозирует геомагнитные возмущения на Земле в конце октября В конце октября на Земле ожидаются геомагнитные возмущения

Москва27 окт Вести.В конце октября на Земле ожидаются геомагнитные возмущения. Об этом сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.

Примерно со среды, 28 октября, Земля, по расчетам, войдет в зону действия очередной корональной дыры. Ее можно увидеть на поступающих снимках слева от центра Солнца на экваторе. По этой причине в четверг и пятницу ожидается очередная волна возмущений говорится в Telegram-канале Лаборатории

В то же время ученые отметили, что "вероятность пробить порог магнитных бурь пока оценивается как невысокая".

Скорость солнечного ветра, по расчетам, вырастет максимум до 600 км/с (примерно на 50% к норме), чего обычно недостаточно для перехода в красную зону. Точного математического прогноза пока нет. Он появится завтра-послезавтра уточнили астрофизики

Согласно выводам ученых, Солнце продолжает выглядеть намного спокойнее, чем можно было бы ожидать на этой стадии цикла. "Что это значит (копит энергию или, наоборот, готовится ко сну на пару лет раньше графика), пока непонятно", - отмечается в публикации.