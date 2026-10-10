Москва10 октВести.Магнитная буря, зафиксированная на Земле в субботу, достигла уровня G3, сообщил агентству ТАСС Институт прикладной геофизики.
Эксперты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН предупреждали, что к Земле приближаются три облака плазмы, выброшенные Солнцем.
В настоящее время степень возмущенности магнитного поля Земли находится на уровне G3, означающего "сильно" по шкале из пяти показателей, где G5 - "экстремально сильно", а G1 - "слабо"говорится в публикации агентства
Ранее Лаборатория солнечной астрономии сообщила о полярных сияниях максимальной интенсивности над территорией России.