На Земле магнитная буря достигла уровня G3 ТАСС: магнитная буря на Земле достигла уровня G3

Москва10 окт Вести.Магнитная буря, зафиксированная на Земле в субботу, достигла уровня G3, сообщил агентству ТАСС Институт прикладной геофизики.

Эксперты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН предупреждали, что к Земле приближаются три облака плазмы, выброшенные Солнцем.

В настоящее время степень возмущенности магнитного поля Земли находится на уровне G3, означающего "сильно" по шкале из пяти показателей, где G5 - "экстремально сильно", а G1 - "слабо" говорится в публикации агентства

Ранее Лаборатория солнечной астрономии сообщила о полярных сияниях максимальной интенсивности над территорией России.