Москва29 окт Вести.В субботу, 31 октября, Землю может накрыть магнитная буря уровня G1–G2. Об этом сообщается в Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Ученые предупредили, что геомагнитная активность, которая наблюдается уже несколько дней, в субботу пробьет красный уровень бурь.

Во всяком случае, математические модели уверенно ставят на приходящийся на эту дату последний день осени магнитную бурю уровня от слабого до среднего (от G1 до G2). Дров в костер должна добавить вторая корональная дыра, которая выходит сейчас на линию взаимодействия с Землей говорится в сообщении

В прогнозе отмечается, что событие будет довольно коротким и продлится всего 12-15 часов. При этом первые часы бури, то есть на стыке 30 и 31 октября, можно будет увидеть полярные сияния.