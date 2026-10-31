В институте прикладной геофизики сообщили о начале магнитной бури уровня G1

На Земле вечером началась слабая магнитная буря В институте прикладной геофизики сообщили о начале магнитной бури уровня G1

Москва31 окт Вести.Вечером в субботу на Земле началась магнитная буря. Как сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики, степень возмущенности магнитного поля планеты в настоящее время соответствует уровню G1.

По пятибалльной шкале этот показатель обозначает "слабо"; высшая отметка G5 характеризуется как "экстремально сильно". Таким образом, буря произошла вопреки прежним прогнозам.

Ранее в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН отмечали, что в ближайшие два дня магнитные бури на Земле не ожидаются, несмотря на воздействие потока солнечной плазмы из корональной дыры.