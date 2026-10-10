Москва10 октВести.Над территорией России наблюдаются полярные сияния максимальной интенсивности на фоне начавшейся на Земле магнитной бури. Об этом сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.
В Telegram-канале специалисты ИКИ РАН опубликовали индекс интенсивности полярных сияний. После 20.00 мск он достиг максимальных значений.
Над страной полярные сияния высшего балла интенсивностиговорится в публикации
Накануне эксперты лаборатории предупредили о приближении к Земле трех облаков плазмы, выброшенных Солнцем. Согласно предварительному прогнозу, их воздействие могло вызвать две магнитные бури уровня G2.