ИКИ РАН: в небе над РФ зафиксировали полярные сияния высшей интенсивности

Магнитная буря вызвала полярные сияния максимальной яркости над Россией ИКИ РАН: в небе над РФ зафиксировали полярные сияния высшей интенсивности

Москва10 окт Вести.Над территорией России наблюдаются полярные сияния максимальной интенсивности на фоне начавшейся на Земле магнитной бури. Об этом сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

В Telegram-канале специалисты ИКИ РАН опубликовали индекс интенсивности полярных сияний. После 20.00 мск он достиг максимальных значений.

Над страной полярные сияния высшего балла интенсивности говорится в публикации

Накануне эксперты лаборатории предупредили о приближении к Земле трех облаков плазмы, выброшенных Солнцем. Согласно предварительному прогнозу, их воздействие могло вызвать две магнитные бури уровня G2.