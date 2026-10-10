Полярные сияния максимальной интенсивности наблюдаются над Россией Москвичи могут полюбоваться северным сиянием из-за начавшейся магнитной бури

Москва10 окт Вести.Полярные сияния максимальной интенсивности можно наблюдать 10 октября над территорией России. Об этом передает ТАСС со ссылкой на сообщение Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

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По словам специалистов, полярные сияния такого уровня интенсивности связаны с начавшейся на Земле магнитной бурей.

Северное сияние могут наблюдать и жители Московского региона. Редкое явление заметили в Егорьевском и Раменском округах, окрестностях Лотошина.

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Увидеть зелено-красные переливы полярного сияния позволило отсутствие в вечернем небе облачности.