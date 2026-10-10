Москва10 октВести.Полярные сияния максимальной интенсивности можно наблюдать 10 октября над территорией России. Об этом передает ТАСС со ссылкой на сообщение Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.
Над страной полярные сияния высшего балла интенсивностиприводятся слова экспертов
По словам специалистов, полярные сияния такого уровня интенсивности связаны с начавшейся на Земле магнитной бурей.
Северное сияние могут наблюдать и жители Московского региона. Редкое явление заметили в Егорьевском и Раменском округах, окрестностях Лотошина.
В Москве сегодня сияет ну очень ярконаписал в MAX ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус
Увидеть зелено-красные переливы полярного сияния позволило отсутствие в вечернем небе облачности.