ИКИ РАН: полярные сияния могут быть видны на широте Москвы в ночь на 9 сентября

Полярные сияния могут быть видны на широте Москвы предстоящей ночью ИКИ РАН: полярные сияния могут быть видны на широте Москвы в ночь на 9 сентября

Москва8 сен Вести.Полярные сияния в ближайшую ночь с 8 на 9 сентября могут быть видны на широте Москвы, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Однако такое событие все же маловероятно, добавили ученые.

Не исключено, хотя и считается маловероятным, опускание нижней границы сияний до географических широт Москвы, то есть в диапазон широт 53–56 градусов говорится в сообщении в Telegram-канале лаборатории

Данное явление связано с повышенной геомагнитной активностью, которая вызвана облаками солнечной плазмы, долетевшими до Земли после вспышек на звезде. Днем, 8 сентября была зарегистрирована слабая магнитная буря. Возможно ее усиление до средних и сильных значений.

Геомагнитная активность привела к заметному снижению границы полярных сияний в сторону средних широт. Прошедшей ночью сияния наблюдались в северных и северо-западных регионах России страны. Днем во вторник авроральная активность находилась в умеренной зоне, но ученые не исключают ее усиления к вечеру.