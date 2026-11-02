Москва2 ноя Вести.Ученые опубликовали прогноз магнитных бурь в России до 8 сентября. Они рекомендуют людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями соблюдать осторожность.

Оптимистичный сценарий приводит Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН: 2 ноября планетарный Kp-индекс, по ее оценке, стабилизируется и останется на уровне 2-3 баллов. Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) этот прогноз поддерживает и оценивает вероятность нового шторма в этот день лишь в 7%.

Синоптические службы Новосибирской области дают более настороженный прогноз - поток солнечного ветра будет волнообразно воздействовать на регион с пиковыми возмущениями силой 5-6 баллов - это умеренная магнитная буря.

По предварительным расчетам, следующий период повышенной геомагнитной активности ожидается 17-18 ноября.