Магнитные бури пройдут на Земле в ночь на 7 ноября ИКИ РАН: на Земле ожидаются магнитные бури из-за корональной дыры на Солнце

Москва5 ноя Вести.Образовавшаяся на поверхности Солнца корональная дыра спровоцирует магнитные бури на Земле в ночь с пятницы на субботу, рассказали в в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

Там объяснили, что формирование корональных дыр на Солнце не влияет на потоки тепла и света, но влияет на ускорение потоков плазмы, и, если Земля попадает в такой поток, магнитосфера реагирует образованием магнитных бурь.

Именно это и случится в ночь с пятницы на субботу (с 6 на 7 ноября) — планета попадет в поток быстрого солнечного ветра из наблюдающейся дыры, в котором будет находиться после этого не менее 5 суток (дыра, как уже сказано, одна из крупнейших), то есть до середины будущей недели. На данный момент заметные бури прогнозируются в момент первого пересечения фронта быстрого потока плазмы, то есть ночью 7 ноября говорится в сообщении

Точного дальнейшего прогноза нет, но, как вариант, на Земле могут ожидаться магнитные бури на протяжении нескольких дней.