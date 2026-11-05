ИКИ РАН: на Солнце образовалась одна из крупнейших в 2026 году корональных дыр

На Солнце сформировалась одна из крупнейших корональных дыр 2026 года ИКИ РАН: на Солнце образовалась одна из крупнейших в 2026 году корональных дыр

Москва5 ноя Вести.Одна из крупнейших в текущем году корональных дыр сформировалась на Солнце. Об этом сообщила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН в своем Telegram-канале.

Очень крупная корональная дыра с поперечным размером около миллиона километров наблюдается прямо сейчас на поступающих из космоса снимках Солнца говорится в публикации

По словам ученых, несмотря на то, что визуально дыра выглядит как бездонный провал, это является иллюзией: фактически речь идет о серьезном снижении температуры и плотности плазмы на больших площадях в атмосфере Солнца. Из-за этого, пояснили в ИКИ РАН, данные области перестают светиться и создают впечатление того, что огромные части Солнца "стерли ластиком".

Ученые предупредили, что в ночь на 7 ноября Земля может попасть в поток быстрого солнечного ветра из этой дыры. Это в свою очередь приведет к магнитным бурям, которые будут длиться до середины предстоящей недели, добавили в лаборатории.