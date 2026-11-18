Многочисленные вспышки на Солнце были зафиксированы за прошедшие сутки

Ученые заметили усилившуюся солнечную активность за прошедшие сутки Многочисленные вспышки на Солнце были зафиксированы за прошедшие сутки

Москва18 ноя Вести.За прошедшие сутки солнечная активность заметно усилилась. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Там отметили, что было зарегистрировано 16 вспышек на фоне заметного роста активности сразу в нескольких группах пятен.

Вчера за сутки на Солнце произошло 16 вспышек – очень приличное количество, в том числе одна вспышка класса M (сильная) говорится в сообщении

Уточняется, что большинство зарегистрированных вспышек можно отнести к слабым и средним.

В то же время отмечается, что увеличение числа активных центров может свидетельствовать о более масштабном росте солнечной активности.

Ранее ученые предупреждали, что 17 ноября на Земле может начаться слабая магнитная буря из-за воздействия потока солнечного ветра из небольшой корональной дыры.