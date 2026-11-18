Москва18 нояВести.За прошедшие сутки солнечная активность заметно усилилась. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.
Там отметили, что было зарегистрировано 16 вспышек на фоне заметного роста активности сразу в нескольких группах пятен.
Вчера за сутки на Солнце произошло 16 вспышек – очень приличное количество, в том числе одна вспышка класса M (сильная)говорится в сообщении
Уточняется, что большинство зарегистрированных вспышек можно отнести к слабым и средним.
В то же время отмечается, что увеличение числа активных центров может свидетельствовать о более масштабном росте солнечной активности.
Ранее ученые предупреждали, что 17 ноября на Земле может начаться слабая магнитная буря из-за воздействия потока солнечного ветра из небольшой корональной дыры.