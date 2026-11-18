Москва18 нояВести.Вспышка предпоследнего класса мощности М зафиксирована на Солнце вечером во вторник, 17 ноября, передает ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики.
17 ноября в 18.49 по московскому времени в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4578 зарегистрирована вспышка M1.1 продолжительностью 14 минутотмечается в сообщении
Солнечные вспышки в зависимости от мощности делятся на пять классов: A, B, C, M и X.
Ранее ученые предупреждали, что во вторник, 17 ноября, с вероятностью 56% на Земле может начаться слабая магнитная буря из-за воздействия потока солнечного ветра из небольшой корональной дыры.