Геофизики сообщили о сильной вспышке на Солнце 17 ноября

На Солнце зафиксирована сильная вспышка Геофизики сообщили о сильной вспышке на Солнце 17 ноября

Москва18 ноя Вести.Вспышка предпоследнего класса мощности М зафиксирована на Солнце вечером во вторник, 17 ноября, передает ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики.

17 ноября в 18.49 по московскому времени в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4578 зарегистрирована вспышка M1.1 продолжительностью 14 минут отмечается в сообщении

Солнечные вспышки в зависимости от мощности делятся на пять классов: A, B, C, M и X.

Ранее ученые предупреждали, что во вторник, 17 ноября, с вероятностью 56% на Земле может начаться слабая магнитная буря из-за воздействия потока солнечного ветра из небольшой корональной дыры.