Солнце впервые с начала сентября произошла сильная вспышка Вспышка предпоследнего класса мощности произошла на Солнце вечером 5 октября

Москва6 окт Вести.Вспышка класса мощности М – предпоследнего в классификации – зарегистрирована на Солнце вечером 5 октября по московскому времени, сообщила пресс-служба Института прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ") в мессенджере МАХ.

5 октября в 21.48 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4545 (N19E10) зарегистрирована вспышка M1.1 продолжительностью 30 минут написали в сообщении

В последний раз солнечная вспышка такого класса была зафиксирована 5 сентября.

Там также уточнили, что класс М – предпоследний по мощности из пяти возможных (A, B, C, M, X). Вспышка М1.1 относится к нижней части М-класса. Это значит, что она умеренная, но заметная.