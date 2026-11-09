На Солнце произошли три сильные вспышки Три сильные вспышки произошли на Солнце

Москва9 ноя Вести.В течение 8 ноября на Солнце произошли три сильные вспышки класса M на фоне продолжающейся на Земле магнитной бури. Об этом свидетельствуют данные Института прикладной геофизики имени академика Е. К. Федорова.

Согласно информации ученых, первая вспышка класса M1.7 продолжительностью 29 минут была зарегистрирована в воскресенье в 10.46 мск, вторая - в 18.37 мск класса M1.2, которая длилась 25 минут, третья - в 21.27 мск класса M1.1 продолжительностью 20 минут.

Продолжается магнитная буря уточняется в сообщении на сайте Института

Как сообщалось ранее, 7 ноября число вспышек на Солнце достигло 29, что стало повторением рекорда с начала XXI века. Согласно данным лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН, такое же количество солнечных вспышек за сутки регистрировалось всего дважды в этом веке: 5 мая 2022 года и 10 декабря 2024 года.

В ночь на 8 ноября на Земле началась слабая магнитная буря уровня G1.