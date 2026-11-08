Повторен рекорд ХХI века по количеству вспышек на Солнце за сутки ИКИ РАН: Солнце повторило рекорд ХХI века по количеству вспышек за сутки

Москва8 ноя Вести.За последние сутки число вспышок на Солнце достигло 29 — это повторение рекорда с начала XXI века. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

По данным астрономов, такое же количество солнечных вспышек за сутки регистрировалось всего дважды в этом веке: 5 мая 2022 года и 10 декабря 2024 года.

Двадцать девять солнечных вспышек официально зарегистрировано на Солнце вчера, 7 ноября, при определении суток по московскому времени. Согласно данным мирового каталога NOAA, это повторение рекорда, начиная как минимум с 2000 года рассказали ученые

При этом 30 вспышек на Солнце за сутки в XXI веке пока ни разу не фиксировалось.

Последняя сильняя вспышка (мощностью М1.2) была зарегистрирована на Солнце 7 ноября.